İstanbul'da faciadan dönüldü!

İstanbul Çatalca'da kum yüklü bir kamyon, geri manevra yapacağı esnada freninin boşalması nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. O sırada yoldan geçen bir yolcu midibüsü, kamyona çarpmaktan saniyelerle kurtuldu. Facianın eşiğinden dönüldüğü o an güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Çatalca Örencik Mahallesi Şehit Mustafa Altınan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parke taşı döşenmesi için kum taşıyan kamyonu sürücüsü, cadde üzerindeki bir sokağa girmek istedi. Sokağa dönemeyen kamyon sürücüsü, geri manevra yaparak tekrar sokağa girmeye çalıştı. Birkaç kez deneme sonunda sokağa girmeyi başaran sürücü, aracı durdurdu. Ancak bu sırada freni boşalan kamyon, geri geri kaymaya başladı. Kenardaki toprak alana giren kamyon, devrilerek yola çıktı. Kamyon düşmesinin etkisiyle yan yatarken, kasasındaki kumlar da yola saçıldı. Sürücü kazayı hafif yaralı bir şekilde atlatırken, kamyonun devrildiği an arkasından geçen yolcu midibüsüne çarpmadan kıl payı kurtuldu. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kum yüklü kamyon sürücüsü sokağa giriyor. Sokakta ilerleyemeyen kamyon geri manevra yaparak caddeye çıkmak istiyor. Birkaç kez deneme yapan kamyon daha sonra genişten manevra yapıyor. Sürücü cadde üzerindeki boşluğu fark etmeyince kamyon devriliyor. Tam o esnada midibüs ise çarpışmadan kıl payı kurtuluyor. Devrilmenin etkisiyle kamyonun kasasındaki kumlar da yola saçılıyor.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Doğan Can Cesur / İHA)