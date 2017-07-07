İstanbul'da eylem talimatı alan 29 DEAŞ'lı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonlarda eylem talimatı aldıkları ileri sürülen 22'si yabancı toplan 29 kişinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonlarda eylem talimatı aldıkları ileri sürülen 22'si yabancı toplan 29 kişinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem talimatı aldıkları ileri sürülen terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul'daki hücre yapılanmasına yönelik 8 ilçede operasyon düzenledi. Terör polisi, sansasyonel eylem hazırlığında olduğu ve çatışma bölgelerine gitme arayışında olduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanması için bu sabaha karşı operasyon düğmesine bastı. Bu sabaha karşı Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çekmeköy, Esenyurt, Pendik, Sultanbeyli ve Ümraniye ilçelerinde 20 adrese baskın düzenleyen polis, 22'si yabancı uyruklu toplam 29 hücre üyesini gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ve 1 tabanca ele geçirildi.

Terör ve istihbarat birimleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin, Suriye'deki DEAŞ terör örgütünün üst düzey mensuplarının talimatı ile eylem yapmak üzere görevlendirildikleri, ancak saldırı için hangi hedefleri seçtikleri belirtilmedi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

(Sadık Kahraman / İHA)