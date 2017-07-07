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İstanbul'da eylem hazırlığındaki 4 DHKP-C'li yakalandı
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İstanbul'da eylem hazırlığındaki 4 DHKP-C'li yakalandı

İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddia edilen terör örgütü DHKP/C üyesi 4 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddia edilen terör örgütü DHKP/C üyesi 4 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suçtan kaydı bulunan DHKP-C üyesi B.E.'nin kentte sansasyonel eylem hazırlığında olduğunu belirledi. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah Esenyurt'ta bir hücre evine baskın yapan polis, B.E.'yi ve aynı evde bulunan F.B., Ö.Ç. ve A.İ.K. adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 1 adet AK-47 tipi Kaleşnikof marka silah, bu silaha ait 2 adet şarjör, 1 adet tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve toplam 130 adet fişek ile çeşitli örgütsel doküman ele geçirildi. Eylem talimatı alan B.E.'nin saldırı için hangi hedefi seçtiği henüz açıklanmadı. Gözaltına alınan B.E. ile Ö.Ç., F.B. ve A.İ.K., Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
(Sadık Kahraman

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