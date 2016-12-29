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İstanbul'da esnafın elektrik kesintisi çilesi
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İstanbul'da esnafın elektrik kesintisi çilesi

İstanbul 'da olumsuz hava şartları nedeniyle birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanırken, birçok esnaf lüks ve mum yakarak hizmet vermeye çalıştı.

İstanbul 'da olumsuz hava şartları nedeniyle birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanırken, birçok esnaf lüks ve mum yakarak hizmet vermeye çalıştı.
İstanbul'da elektrik kesintisinin yaşandığı ilçelerden olan Güngören'de birçok esnaf zorluklar yaşıyor. Esnaf lokanta ve restoranlarında elektrik kesintisi nedeniyle ışıklandırma sorununu mum ve lüks yakarak sağlıyor. Müşterilerinin masasına mum koyarak hizmet vermeye çalışan esnaf durumdan şikayetçi.
Karanlık olduğu için müşteri gelmediğini söyleyen lokanta işletmecisi Ender Erdem, "Suyumuzda yok saat 14.00'den beri. Suyu dışarıdan taşıyoruz. Lüks yakıyoruz, mum yakıyoruz. Gelecek diyorlar 1 saat sonra yetkilileri arıyoruz yine yok. Faturayı bir gün geç yatırsak hemen cezayı kesiyorlar" dedi.
Lokantasında müşterilerinin masasına mum koyarak hizmet vermeyi sürdüren ise Mustafa Yükler, "Saatlerdir elektriğimiz yok. Maddi zararımız var Allah'tan dolap soğuk etlerimiz bozulmuyor. Sularımızda yok hadi elektriği anladık sularda yok. Bunlar olmazsa nasıl iş yapacağız" şeklinde konuştu.

MUM IŞIĞINDA YEMEK
Lokantaya yemek yemeye gelen Onur Tezcan isimli bir vatandaş mum ışığında yemek yediklerini dile getirerek , "Arkadaşlarla oturalım yemek yiyelim derken böyle mum ışığında yemek yiyoruz. Bayadır elektrik yok işte de baya sıkıntı yaşadık. Beylikdüzü'nde oturuyorum. Eşimde sabah 9'dan beri elektrik olmadığını söylüyor. Ufakta bir çocuğum var o da soğuktan etkilendi. Montlarımızda üstümüzde montu çıkardı mı donduk" dedi.
İstanbul'da Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Bahçelievler, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy, Eyüp ilçeleriyle Anadolu yakası genelinde elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor.
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