İstanbul'da ele geçirildi: Tam 5 bin adet!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Fatih'te ünlü çanta markalarının taklitlerini yapan şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 5 bin sahte çanta ve cüzdan ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Fatih'te ünlü çanta markalarının taklitlerini yapan şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 5 bin sahte çanta ve cüzdan ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, ünlü çanta markalarının sahtesini yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Ekipler Laleli'de sahte çanta yapan bir iş yerini tespit etti. Bugün 3 katlı çanta imalathanesine operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 5 bin adet çanta ve cüzdana el koydu. Operasyonda ele geçirilen bazı çantaların paketlenmiş ve piyasaya sürülmek üzere hazır şekilde bekletildiği görüldü. El konulan malzemeler emniyete götürüldü. (Hüseyin Coşkun / İHA)
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