İstanbul'da ele geçirildi: Tam 124 parça

İstanbul Beyoğlu'nda tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda Helenistik ve Roma dönemlerine ait 124 parça tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Beyoğlu'nda tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda Helenistik ve Roma dönemlerine ait 124 parça tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Beyoğlu'nda 'antika pazarı' olarak bilinen Çukurcuma'da bir iş yerine yapılan operasyon gerçekleştirdi. Baskında iş yeri sahibi N.O. gözaltına alındı. Tarihi eser kaçakçısı O.'nun iş yerinde yapılan aramalarda satışa çıkarılan küresel formlu dokuma ağırlık şağı, pişmiş toprak üçgen koni formlu dokuma ağırlığı, 13 adet kurşun olta iğnesi, 38 adet üçgen koni formlu dokuma ağırlığı, 15 adet dikdörtgen ve kare formlu ağırlıkları ile 3 adet kurşun yuvarlak sapan taşı olmak üzere toplam 124 adet parça esere el konuldu. Operasyonda ele geçirilen Helenistik ve Roma dönemlerine ait eserlerin, İstanbul Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği kaydedildi.

Öte yandan, hakkında daha önceden benzer suçtan kaydı bulunan N.O.'nun, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede ifadesinin alınarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. O.'nun, 'Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet' kapsamında işlem gördüğü öğrenildi.

(Sadık Kahraman / İHA)