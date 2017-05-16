İstanbul'da ele geçirildi: Bizans ve Roma dönemlerine ait

15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda düzenlenen operasyonda taksideki müşterinin poşetinden Bizans ve Roma dönemlerine ait 553 adet sikke ve tarihi eser ele geçirildi.

15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda düzenlenen operasyonda taksideki müşterinin poşetinden Bizans ve Roma dönemlerine ait 553 adet sikke ve tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında durdurulan ticari bir taksideki İ.H.K.'nın (30) üzerinde yapılan aramada, poşet içinde Bizans dönemine ait 553 adet sikke, yine aynı dönemlere ait 4 adet tespih ve 3 adet renkli taş ele geçirildi. Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde, üzerinden tarihi eser çıkan İ.H.K.'nın Kapalıçarşı'da iş yeri olduğu kaydedildi.

Taksi sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakılırken, İ.H.K. isimli şüphelinin polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Devam eden operasyon kapsamında 2 adet seramik kap, 5 adet silindir mühür, 5 adet metal yüzük, 2 adet metal mühür, 5 adet metal sikke, 1 adet toka iğnesi, 1 adet ok ucu, 1 adet haç, 1 adet kolye ucu ve 5 adet metal objenin ele geçirildiği öğrenildi.

Şüpheli İ.H.K. hakkında 2863 sayılı kanun kapsamında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefetten" işlem yapıldığı bildirildi.

(Sadık Kahraman / İHA9