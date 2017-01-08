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İstanbul'da eğitime kar engeli
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İstanbul'da eğitime kar engeli

İstanbul Valisi Vasip Şahin, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü okulların bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü okulların bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

İstanbul'da cuma günü başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, caddeler ve sokaklar çocuklar için eğlence alanlarına dönüştü. İstanbul Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla okulların 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildiğini belirtti. Şahin açıklamasında, "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim- öğretime yarın (Pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir" dedi.
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