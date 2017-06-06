İstanbul'da dev huzur uygulaması

İstanbul polisi, huzur, güvenlik ve asayişi sağlamak amacıyla başlattığı Kurt Kapanı uygulamasının 5'incisi başladı.
İstanbul polisi, huzur, güvenlik ve asayişi sağlamak amacıyla başlattığı Kurt Kapanı uygulamasının 5'incisi başladı. İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın bizzat yönettiği uygulama 5 bin polis ile yapılıyor. Havadan, karadan ve denizden yapılan operasyonda şehrin tüm giriş çıkışları kontrol altına alındı. Bazı noktalarda özel harekat polislerinin de katıldığı görüldü. Uygulama ile suçluların yakalanması ve huzur ortamının devamlılığı amaçlanıyor. (Hüseyin Coşkun - Tuncer Cengiz - Cenk İşver/İHA)
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