Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İstanbul'da denize açılan balıkçıdan haber alınamıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İstanbul'da denize açılan balıkçıdan haber alınamıyor

İstanbul Fatih'te Ahırkapı balıkçı barınağından geçtiğimiz gün sabah saatlerinde avlanmak için teknesiyle denize açılan balıkçıdan 2 gündür haber alınamıyor.

İstanbul Fatih'te Ahırkapı balıkçı barınağından geçtiğimiz gün sabah saatlerinde avlanmak için teknesiyle denize açılan balıkçıdan 2 gündür haber alınamıyor.
Fatih Ahırkapı Su Ürünleri Kooperatifine bağlı balıkçı barınağından geçtiğimiz Perşembe günü saat 07.40 sıralarında teknesiyle avlanmak için denize açılan 56 yaşındaki 30 yıllık balıkçı Recep Çelik, sırra kadem bastı. Barınaktan 34 D 3095 plakalı "F. Feridun" isimli teknesiyle denize açılan ve Haydarpaşa açıklarında avlandıktan sonra kaybolan Çelik'ten bir daha haber alınamadı. Cep telefonunun kapalı olduğu öğrenilen evli ve 4 çocuk babası 30 yıllık balıkçının 2 gündür izine rastlanamadı. Ailesinin ve balıkçı arkadaşlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler ile Genç Denizciler ve Dayanışma Derneği (GEDDAD) arama ve kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Sivriada açıklarına sürüklendiği düşünülen Çelik'i bulabilmek için teyakkuza geçen ekipler, Marmara Denizi'nin dört bir yanında aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

"ÇOK ENDİŞELİYİM, ACİLEN BABAMIN BULUNMASINI İSTİYORUM"
Recep Çelik'in oğlu Ferhat Çelik, "Dün sabah saatlerinde buradan çıkıyor. O saatten sonra kendisinden hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Sahil Güvenlik ekipleri ve arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. İnşallah hayırlı bir netice almayı düşünüyoruz. Kendisi yaklaşık 30 yıllık balıkçıdır, daha önce böyle bir olay yaşamadı. Haydarpaşa mendireğinin önüne balık tutmaya gitmiş. Ondan sonra daha haber alınamadı. Arkadaşları bir süre görmüşler ama belli bir süre sonra görememişler. Şu anda ne olduğunu bilmiyoruz, yaklaşık 32 saattir kayıp. Telefonuna da ulaşılamıyor, yakıt durumunun ise az olduğunu öğrendik. Sürekli balığa çıkardı, mesleği de budur. Kendisinin sağlığı yerindeydi, hiçbir problemi de yoktu. Ben en son Salı günü görüştüm, çalıştığımız için eve gelip gelmeyeceğimi sordu. Ben de 'gelmeye çalışırım' dedim. O günden sonra görüşemedik. Çok endişeliyim, inşallah hayırlı bir haber çıkar. Yetkililerden acilen babamın bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

"MAZOTU BİTMİŞ OLABİLİR TELEFONUNA DA ULAŞAMIYORUZ"
Denizde kaybolan Çelik'in denize açılmasından 10 dakika sonra barınaktan çıkan arkadaşı Erhan Uçar ise, "Dün sabah saat 07.30 sıralarında limana geldik. Recep ağabey önden çıktı, ben de kendi teknemle çıktım. Beraber avlandık, saat 09.00 civarında döndüm baktım ki kendisi yok. Acaba istavrit avlamaya mı gitti diye düşündüm. Sonra limana geldim, arkadaşlara sorunca Recep ağabeyin gelmediğini öğrendim. Akşamı bekledik, gelmeyince sağı solu aradık. Kadıköy civarlarında avlandıktan sonra kendisini görmedik. Mazotunun az olduğunu biliyoruz ama bunu sonradan öğrendik. Belki mazotu bitmiş olabilir, telefonu var ama kendisine ulaşamadık. Kendisi iyi bir insandı, herhangi bir sorunu yoktu. Ben kendimi bildim bileli onu tanırım, iyi bir balıkçıydı. Onu bulamayınca bütün arkadaşları ve limanları aradık, onlardan da bir haber gelmeyince arama ve kurtarma ekiplerine haber verdik. Onlar da Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Aramalar başladı, bekliyoruz. Mazotu bittiyse eğer Sivriada açıklarına sürüklendiğini düşünüyoruz" dedi.
(Doğan Can Cesur / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Antalya'da FETÖ soruşturması: 27 tutuklama
Yardım edilmezse 4 çocuğuyla sokakta kalacak
Trump'a federal yargıç şoku!
DEAŞ'ın 4 sözde emiri etkisiz hale getirildi
CHP'li vekil 900'lü fantezi hatlarını aradı mı?
Hastanede gözaltına alınan eski Yargıtay üyesi FETÖ'den tutuklandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Söz dalaşı bitti ABD İran için düğmeye bastı!
Söz dalaşı bitti ABD İran için düğmeye bastı!
Paris'te çatışma
Paris'te çatışma
Trump'ın gözdağına İran'dan jet yanıt geldi!
Trump'ın gözdağına İran'dan jet yanıt geldi!
Milyonluk faturası çıkan Elif Türkmen'e CHP'den şok!
Milyonluk faturası çıkan Elif Türkmen'e CHP'den şok!
Almanya'dan Türkiye'ye olumsuz cevap
Almanya'dan Türkiye'ye olumsuz cevap
Sosyal medya yalanı Yıldırım'ı çıldırttı! Büyük alçaklık
Sosyal medya yalanı Yıldırım'ı çıldırttı! Büyük alçaklık
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Antalya'da FETÖ soruşturması: 27 tutuklama
Antalya'da FETÖ soruşturması: 27 tutuklama
Yardım edilmezse 4 çocuğuyla sokakta kalacak
Yardım edilmezse 4 çocuğuyla sokakta kalacak
Trump'a federal yargıç şoku!
Trump'a federal yargıç şoku!
DEAŞ'ın 4 sözde emiri etkisiz hale getirildi
DEAŞ'ın 4 sözde emiri etkisiz hale getirildi
CHP'li vekil 900'lü fantezi hatlarını aradı mı?
CHP'li vekil 900'lü fantezi hatlarını aradı mı?
Hastanede gözaltına alınan eski Yargıtay üyesi FETÖ'den tutuklandı
Hastanede gözaltına alınan eski Yargıtay üyesi FETÖ'den tutuklandı
7 yaşındaki çocuk rögar çukurunda ölü bulundu
7 yaşındaki çocuk rögar çukurunda ölü bulundu
Dünyanın en güçlü pasaportuna hangi ülke sahip ?
Dünyanın en güçlü pasaportuna hangi ülke sahip ?
İnşaat işçisinin ilginç kuş merakı
İnşaat işçisinin ilginç kuş merakı
Bakan Bozdağ cezaevinde vefat edenlerin sayısını açıkladı
Bakan Bozdağ cezaevinde vefat edenlerin sayısını açıkladı
Savaşın yaralarını protezle sarıyorlar
Savaşın yaralarını protezle sarıyorlar
Turistlerin eksi 15 derecede dondurma keyfi
Turistlerin eksi 15 derecede dondurma keyfi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English