İstanbul'da denizden ceset çıktı

İstanbul'nda dün akşam saatlerinde vapurda yolculuk eden vatandaşlar, denizde ceset şoku yaşadı. Arama ve kurtarma ekipleri tarafından karaya çıkartılan cesedin, İran uyruklu erkek bir gence ait olduğu öğrenildi.

İstanbul'nda dün akşam saatlerinde vapurda yolculuk eden vatandaşlar, denizde ceset şoku yaşadı. Arama ve kurtarma ekipleri tarafından karaya çıkartılan cesedin, İran uyruklu erkek bir gence ait olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy vapur iskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde vapurla yolculuk eden vatandaşlar iskeleye yaklaştıklarında denizde hareketsiz duran birini gördü. Bunun üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Arama ve Kurtarma ekipleri, hareketsiz yatan şahsı denizden alarak Ahırkapı istasyonuna çıkarttı. Şahsın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolü sonucunda hayatını kaybettiği belirlendi. Ardından polis ekiplerine teslim edilen ceset, olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan gencin üstünden İran uyruklu 27 yaşındaki Mehdi Kartlei ait kimlik çıktı.

(Doğan Can Cesur - Harun Basat/İHA)