İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle İDO, BUDO, hızlı feribot, dış hat deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi.
İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle İDO, BUDO, hızlı feribot, dış hat deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi. Hızlı Feribot, Dış Hat Deniz Otobüsleri iptal edilen seferleri şöyle; 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü 07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot 07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot 07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü 07:15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot 07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot 07:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü 07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot 08:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot 08:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü Yoğun sis nedeniyle İDO ve Araba Vapur Seferleri tamamı iptal edildi. (Murat Solak/İHA)
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