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İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli
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İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle İDO, BUDO, hızlı feribot, dış hat deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi.

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle İDO, BUDO, hızlı feribot, dış hat deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi.
Hızlı Feribot, Dış Hat Deniz Otobüsleri iptal edilen seferleri şöyle;
06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü
07:15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot
07:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
08:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
08:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
Yoğun sis nedeniyle İDO ve Araba Vapur Seferleri tamamı iptal edildi.
(Murat Solak/İHA)

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