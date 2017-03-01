İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle İDO, BUDO, hızlı feribot, dış hat deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi.

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle İDO, BUDO, hızlı feribot, dış hat deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi.

Hızlı Feribot, Dış Hat Deniz Otobüsleri iptal edilen seferleri şöyle;

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü

07:15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot

07:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

08:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

08:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

Yoğun sis nedeniyle İDO ve Araba Vapur Seferleri tamamı iptal edildi.

(Murat Solak/İHA)