İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul polisi tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

İstanbul polisi tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik bu sabaha karşı 5 ilçede 8 adrese baskın düzenledi. Güvenlik güçlerince daha önceden tespit edilen 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgüt adına faaliyet gösteren ve Suriye ile Irak'ta çatışma alanlarına gidip geldikleri tespit edilen 6 hücre üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda örgüte ait çeşitli doküman ve dijital verilere de el konulurken, gözaltına alınan 6 zanlının İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesine götürüldükleri belirtildi.

(Sadık Kahraman/İHA)