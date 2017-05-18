İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul polisi Maltepe, Pendik ve Silivri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Maltepe'deki operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul polisi Maltepe, Pendik ve Silivri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Maltepe'deki operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri akşam saatlerinde Maltepe, Pendik ve Silivri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Maltepe'de düzenlenen operasyonda ekipler, Başıbüyük Mahallesi Trafo Caddesindeki bir binanın giriş katındaki daireye baskın yaptı.

Adrese gelen polis ekipleri özel harekat polisleri eşliğinde kapıyı kırarak içeriye girdi. Dairede aramalar polis, adreste bulunan biri erkek biri kadın 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadının kucağında ufak yaşta 2 çocuğunun olduğu görüldü. Yabancı uyruklu olduğu belirtilen şüphelilerden erkek olanı terörle mücadele şubesine götürülürken, kadın ise kucağındaki çocuklarla birlikte Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan aynı saatte Silivri ve Pendik'te birbiriyle bağlantılı olduğu tahmin edilen başka evlere de operasyon düzenlendiği kaydedildi.

(Metin Başar /İHA)