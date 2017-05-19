İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12'si yabancı uyruklu 17 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12'si yabancı uyruklu 17 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Güngören, Bağcılar, Maltepe ve Silivri'de terör örgütü DEAŞ'a eleman sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Dört farklı ilçede 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilirken, devam eden operasyonlar kapsamında Irak ve Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirtilen 12 yabancı uyruklu zanlının da yakalanarak gözaltına alındıkları belirtildi.

Gözaltına alınan 12'si yabancı uyruklu toplam 17 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki ki yerleşkesinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

