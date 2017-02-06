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İstanbul'da DEAŞ mensubu 35 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
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İstanbul'da DEAŞ mensubu 35 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ mensubu 35 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, 6 şüphelinin 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer 29 şüphelinin ise 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15'er yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ mensubu 35 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, 6 şüphelinin "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer 29 şüphelinin ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15'er yıla kadar hapsi istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından DEAŞ terör örgütü mensubu 35 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Şüphelilerden 5'i hakkında ise takipsizlik kararı verildi.
İddianamede, 29'u tutuklu, 2'si firari 35 şüpheliden A.K, E.G., F.K., O.K., S.S. ve S.K'nın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Diğer 29 şüphelinin ise" silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapsi talep edildi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
(Başak Akbulut / İHA)
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