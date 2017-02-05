05.02.2017 10:18 İstanbul'da DEAŞ'a 11 ilçede operasyon: 18 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik 11 ilçede 20 adrese baskın düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik 11 ilçede 20 adrese baskın düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları belirlenen ve eylem hazırlığında olduklarına ilişkin bilgiler bulunan aralarında örgütün sorumlu kişilerinin de yer aldığı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Esenler, Şişli, Bağcılar, Bahçelievler, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Güngören, Beyoğlu, Pendik ve Ümraniye'de toplam 20 adrese, Kocaeli'de bir adrese eş zamanlı baskınlar yapan polis ekipleri, toplam 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 10'u çocuk 14 yabancı uyruklu kişi ise sınır dışı edilmek üzere polis merkezlerine teslim edildi.

(Tugay Saday / İHA)

