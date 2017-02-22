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İstanbul'da cinayet gibi kaza
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İstanbul'da cinayet gibi kaza

İstanbul Kağıthane'de yaşlı bir adam, yolun karşısına geçmek istediği sırada okul servisinin altında kaldı. Yaklaşık 30 metre aracın altında sürüklenen adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Kağıthane'de yaşlı bir adam, yolun karşısına geçmek istediği sırada okul servisinin altında kaldı. Yaklaşık 30 metre aracın altında sürüklenen adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 18.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 83 yaşındaki İbrahim Benli, akşam saatlerinde dolaşmak için evinden dışarı çıktı. Benli caddede kaldırımdan yürüdüğü esnada yolun karşısına geçmek istedi. Tam o esnada 34 JC 7406 plakalı okul servisinin şoförü Emre A. (22), caddeye giriş yaptı. Yaşlı adamı görmediğini iddia eden Emre A., adamı aracın altına alarak yaklaşık 30 metre sürükledi. Yolda seyreden bir motosiklet sürücüsünün bağırması üzerine cadde üzerinde duran şoför araçtan inerek arkaya koştu. Yaşlı adamın arka tekerleklere sıkıştığını gören vatandaşlar koşarak adamı bulunduğu yerden çıkartıp kaldırıma yatırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Benli'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

KAMERALARA YANSIDI
Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yaşlı adam karşıya geçmek istediği sırada minibüs adamı eziyor. Minibüs şoförü bir süre ilerlerken, vatandaşların uyarmasıyla duruyor. Daha sonra vatandaşlar yaşlı adamı minibüsün altından çıkararak sağlık görevlilerine haber veriyor.
Olay yerine gelen polis ekipleri, servis minibüsün şoförü Emre A.'yı gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere Çağlayan Polis Merkezine götürülen Emre A., sevk edildiği savcılık tarafında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazada hayatını kaybeden Benli ise geçtiğimiz hafta Sivas'ın Çatalkaya köyünde toprağa verildi.

"BU KAZA DEĞİL CİNAYET"
Evli ve 6 çocuğu olduğu öğrenilen İbrahim Benli'nin oğlu Turan Benli, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Olay gününü anlatan Benli, "14 Şubat günü babam gezmeye çıkıyor. Bu arada karşıdan karşıya geçerken servis şoförü hızla caddeye girip, normalde açık alması gereken virajı kapalı alarak geçmek üzere olan babamı altına alıyor. Altına aldıktan sonra babamı 30 metre sürüklüyor, duymuyor. Arkasından gelen motosikletli onu uyarıyor, kaza yaptın birisini altına aldın diyor. Ondan sonra babamı çıkartıyorlar. Şoförün haberi yok, hiç görmemiş. Kamera kayıtlarında da belli zaten, bu kaza değil cinayet. Karakola gittik, tutanaklarda 2 tarafa da asli kusur verilmiş. Adamı resmen ezmiş bu adam nasıl kusurlu oluyor? Yaya geçiş üstünlüğü var, işaretleri de var. Babamı burada eziyor. Bir de sürücü adli kontrol şartıyla salıveriliyor. Kanunların bu şekilde olmaması lazım" dedi.

"SONUNA KADAR BU İŞİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
Günlerdir acı ile kıvrandıklarını ifade eden Benli, "Izdırap çekiyoruz, bu acıyla kıvranıyoruz. Babamızı kaybettik, memlekete götürdük ama böyle olmaması lazım. Bu kişinin içeriye alınması lazım. Bu kişi trafik kazası değil bir cinayet işledi. Buradan babamı Şişli Etfal Hastanesine götürmüşler, tutanağa da Okmeydanı Hastanesinden diye vermişler. Kaburgaları kafasında da ezilme var kalbi durmuş. İkinci kez kalbini çalıştırdılar ama kurtaramadık. Biz burada ailecek çok üzüntülüyüz, bittiğimiz nokta, acı kaybımız. Şoförün salınması da bizi üzdü. Yetkililerden bunu duyuralım. Sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
(Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık / İHA)

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