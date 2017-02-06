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İstanbul'da 'Çin malı telefon' dolandırıcılığı
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İstanbul'da 'Çin malı telefon' dolandırıcılığı

İstanbul Çağlayan'da bir cep telefonu bayiine gelen şahıs, acil paraya ihtiyacını olduğunu söyleyerek daha önce görülmemiş bir yöntemle iş yeri sahibini dolandırdı.

İstanbul Çağlayan'da bir cep telefonu bayiine gelen şahıs, acil paraya ihtiyacını olduğunu söyleyerek daha önce görülmemiş bir yöntemle iş yeri sahibini dolandırdı.
Olay, geçtiğimiz 22 Ocak Pazar günü Kağıthane Çağlayan'daki bir cep telefonu bayiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde kimliği belirsiz bir şahıs, cep telefonu bayiine geldi. İş yeri sahibine elinde jelatini bile sökülmemiş, 3 bin 600 lira değerinde yeni aldığı son model cep telefonu satmak istediğini söyleyen şahıs, sağlık sorunları nedeniyle acil paraya ihtiyacı olduğunu belirtti. Bunun üzerine esnaf, prosedürü uygulayarak faturayı inceledikten sonra şahsın kimliğim diye beyan ettiği Sağlık Bakanlığı başlıklı hastane raporunun fotokopisini çekti. İşlemler tamamlandıktan sonra iş yeri sahibi şahsa anlaştıkları şekilde yaklaşık 2 bin lira para verdi.

1 HAFTA SONRA SATILDI, İÇİNDEN ÇİN YAPIMI TELEFON ÇIKTI
Her şey normal seyrinde devam ederken iş yeri sahibi Cevat Adin, satın aldığı "0" ayarında cep telefonunu vitrine koydu. Yaklaşık 1 hafta sonra telefonu bir müşteri satın almak istedi. Müşteri ile fiyatta anlaşan Adin telefonu sattı ancak müşteri jelatini söküp kutuyu açtığında şoke oldu. Orjinali ile birebir görünen telefonu inceleyen Adin, telefonun Çin yapımı telefon olduğunu anladı. Telefonun yaklaşık 200 lira değerinde olduğunu öğrenen Adin, 2 bin lira dolandırıldı. Güvenlik kamera görüntülerinden şahsı tespit eden Adin, soluğu polis merkezinde aldı. Elindeki güvenlik kamera görüntülerini, şahsın sattığı telefonu, kutusunu, faturasını ve sağlık raporunu beyan etti. Ancak iddiasına göre polis merkezindeki yetkililer Adin'i, Tüketici Mahkemesi'ne yönlendirdi.

"ÇİN MALI OLDUĞU İÇİN İMHA EDECEĞİZ DEĞERİ 200 LİRA BİLE DEĞİL"
Dolandırılan esnaf Cevat Adin, "Olay günü öğle saatlerinde bir şahıs girdi. İkinci el telefon alıyor musunuz dedi, ben de alıyorum dedim. Sonda faturalı, kutulu son model cep telefonum var dedi. Telefonun değeri normalde 3 bin 600 lira civarındadır. Cihazı alıp baktım ki kapalı kutusunda orijinal, faturası var ve bilinen bir GSM operatöründen almış. Her şeyini kontrol ettim. Sonra cihazı aldım, kontrolleri sağladığım her şeyi aynıydı. Cihaz 1 haftaya yakın vitrinde kaldı, kapalı olduğu için 2'inci ele düşmesin diye alıp açmadık. 1 hafta sonra satıldı, açınca telefon tuhafımıza gitti. Baktık içinden Çin malı cihaz çıktı. Çin malı olunca şüphelendik ve karakola gittik. Orada dediler ki, bu tüketici haklarına girdiği için bakamıyoruz ilgilenemeyiz dedi. Şahsın her bilgisi elimizde var ama yardımcı olmadılar. Bizim canımız gerçekten yandı, kazancımız yok, kiralarımız yüksek, bir de dolandırılıyoruz. Çin malı olduğu için imha edeceğiz değeri 200 lira bile değil" diye konuştu.
(Doğan Can Cesur / İHA)
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