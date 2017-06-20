İstanbul'da çifte cinayet !

İstanbul Esenyurt'ta sokak üzerinde yürüyen bir kadına ve adama art arda ateş edildi. Kadın ve adam olay yerinde hayatını kaybetti.
İstanbul Esenyurt'ta sokak üzerinde yürüyen bir kadına ve adama art arda ateş edildi. Kadın ve adam olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir sokak üzerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, sokak üzerinde yürüyen bir kadına ve adama kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kurşun yağdırıldı. Kadın ve adam olay yerinde hayatını kaybederken, şahıs işe kaçtı. Silah sesleri sonrası korkan mahalle sakinleri ise sokağa döküldü. Olay yerine sevk edilen polisler, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. (Alper Korkmaz / İHA)
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