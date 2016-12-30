30.12.2016 23:24 İstanbul'da ByLock kullanan 100 rütbeli asker tutuklandı

İstanbul'da FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirtilen 107 rütbeli askerden 100'ü tutuklandı. İstanbul'da FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirtilen 107 rütbeli askerden 100'ü tutuklandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca TSK içerisinde görev yapan ve "ByLock" kullanan örgüt mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 107 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.



Savcılıkça sorgulanan şüphelilerden 100'ü sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden 7'si ise "Etkin Pişmanlık Yasası"ndan faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Kara, Hava ve Deniz kuvvet komutanlıklarında çeşitli rütbelerde görevli 575 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 58 ilde 17 Aralık'ta 2 ayrı operasyon düzenlenmiş ve haklarında gözaltı kararı verilenlerden 351'i yakalanmıştı.



Aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu belirtilen 179 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 161'e yükseldi.

