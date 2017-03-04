İstanbul'da büyük elektrik kesintisi

4 ve 5 Mart günleri yapılacak elektrik kesintileri şöyle;
AVRUPA YAKASI
4 Mart cumartesi günü
Büyükçekmece'de 10.00-17.00 saatleri arasında şu mahallelerde kesinti yapılacak: 19 MAYIS Mh., DİZDARİYE Mh., FATİH Mh., CUMHURİYET Mh., PINARTEPE Mh., ATATÜRK Mh., TÜRKOBA Mh., DİLBER 2 Sk., DOST 2 Sk., DAMLA 3 Sk., DALGIÇ 1 Sk., ESKİ ÇATALCA YOLU Cd., BAHAR 3 Sk., DEĞİRMEN YOLU Cd. ULUS Mh., İSMETPAŞA Cd., KIZAK Sk., GARAJYOLU Sk., İSTİKLAL Cd., MUSTAFA KEMAL 1 Cd., İNCE Sk., İPEK 2 Sk., İLİM Sk., MURAT ÇESME Mh., MİLLİ GÜVENLİK Sk., ZEMİN Sk., KARBEYAZ Sk., GARAJYOLU Sk., AKA Sk., YELKEN 3 Sk., GEMİCİ 1 Sk.
Güngören'de 10.00-19.00 saatleri arasında: MERKEZ Mh., MERTER Sk. ve civarı.
Bağcılar'da 08.00-18.00 saatleri arasında: DEMİRKAPI Mh., 1. Sk., 2. Sk., AKYILDIZ Sk., ALİCAN Sk., BAĞCILAR ASFALTI Cd., BEGONYA Sk., BATTAL Sk., BİLGE Sk., ÇAĞLAYAN Sk., ÇINAR Sk., EBABİL Sk., GONCA Sk., KASIMPATI Sk., MEVLANA Sk., MİNE Sk., OĞUZHAN Sk., ORKİDE Sk., PAPATYA Sk., ŞEHİTLER Sk., YONCA Sk.
Arnavutköy'de 10.00-14.00 saatleri arasında: HADIMKÖY Mh., ELVAN Sk., HADIMKÖY Cd., AYASOFYA Cd.
Bakırköy'de 10.00-13.00 saatleri arasında: ŞENLİKKÖY Mh., ADAKALE Sk., KIR Sk., KIRSERDAR Sk., MAHİRLER Sk., OTLUKBELİ Sk., SAÇI Sk., ÜLKEM Sk.,
Esenler'de 09.00-17.00 saatleri arasında: ORUÇREİS Mh., 625. Sk., 626. Sk.
5 Mart Pazar elektrik kesintisi
Arnavutköy'de 10.00-14.00 saatleri arasında: MEHMET AKİF ERSOY Mh., GÖKHAN Cd., EGEMEN Cd., ÇELEBİ Cd., AKAR Sk., KUŞTİL Sk., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., KAPTANPAŞA Sk., YÖRE Sk., VARLIK Sk., PREVEZE Sk., GÜLYÜZLÜ Sk., YILDIZLI Sk.
Beylikdüzü'nde 09.00-17.00 saatleri arasında: BEYLİKDÜZÜ OSB Mh., 14. Cd., 5. Cd., 15. Cd.
Sarıyer'de 00.00-06.00 saatleri arasında: ZEKERİYAKÖY Mh., FİLKULAĞI Sk., 4 Cd., AHLAT Sk., 3 Cd., 1.CD Cd.
Fatih'te 08.00-20.00 saatleri arasında: MİMAR KEMALETTİN Mh., MESİHPAŞA Cd., MESİHPAŞA Mh., AKSARAY Cd., LALELİ Cd., SAİTEFENDİ Sk., İHTİSAP AĞASI Sk., MESİHPAŞA Cd., GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA Cd.
Esenyurt'ta 11.00-17.00 saatleri arasında: AKÇABURGAZ Mh., 1584. Sk., 1573. Sk., 1567. Sk., GÖKEVLER Mh., 2312. Sk.
Avcılar'da 09.30-13.00 saatleri arasında: DENİZKÖŞKLER Mh., SEÇKİN Sk., ERSOY Sk., ORHAN VELİ Sk.
ANADOLU YAKASI
4 Mart cumartesi günü
Beykoz'da 10.00-14.00 saatleri arasında: MEHMET AKİF ERSOY, BUDAKDERE ÇIKMAZI
Kadıköy'de 13.00-16.00 saatleri arasında: ERENKÖY — HAYRİ EĞMEZOĞLU, KAPTAN ARİF, TELLİKAVAK, ÇELEBİ, 09.00-12.00 saatleri arasında ŞEMSETTİN GÜNALTAY, KAMİLLER, ÇOBAN YILDIZI.
Kartal'da 13.00-14.30 saatleri arasında İSTASYON, DOĞAN, YANKI, OYMAK, SARAYLI, MERDİVENLİ, ÜSKÜDAR, ÇIRAĞAN, TAVUSKUŞU, 09.00-19.00 saatleri arasında ÇAVUŞOĞLU — DAĞ, SANAYİ, BATI, FAHRİ KORUTÜRK, YÖRE, SARAY, SARAÇ, AYÇA, METAL, SARIÇİMEN, BOZTEPE, KERPİÇ, AYABAKAN, SEVİLEN, HAŞMET, BUSE, KARA, TOPÇAMLAR, KAPLAN, FISTIKAĞACI 10.00-11.30 saat aralığında KORDONBOYU — ANKARA, BELEDİYE, ÜSKÜDAR, BAYIR, ÇİLEK, SERHAT, YAN, TURHAN, BADEMLİ, ŞERİF ALİ, ÇIRÇIR, GEVREK, ÇİMENLİK, HACI ŞAKİR, DR. SADIK AHMET, ACIÇEŞME, KUYU, EGEMENLİK, HARMAN, ERALP 15.00-16.30 saat aralığında ÇAVUŞOĞLU — YAKACIK, SPOR, BARBAROS HAYRETTİNPAŞA, ÇAY, PORTAKAL, ŞEHİT ŞENOL YAZICI, NAR, AKİDE, KORU, ÖZEL, NAMIK KEMAL, ŞEHİT YASİN ÖLMEZ, LATİFE, ŞEHİT İBRAHİM KORAY, SPOR, YAKACIK, STAD, ÖZTAŞ, MERAL, CENGİZ TOPEL, KUZEY, EDEBİ, PATİKA, İTFAİYE, ŞAHABBEY, ÖZSÖĞÜT.
5 Mart Pazar günü
Tuzla'da 10.00-13.00 saatleri arasında: AYDINLI — YAVUZER, REŞİT, SADRAZAM, SÜHEYLA, EZEL, MENEKŞE, PAŞAKÖY, HAYRAT, YALIN, MELİSA, RAVZA.