Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İstanbul'da büyük elektrik kesintisi

BEDAŞ ve AYEDAŞ, internet sitesinden yaptıkları açıklamada, İstanbul'da bazı ilçelerde 10 saate varan planlı elektrik kesintilerinin gerçekleşeceğini duyurdu.

4 ve 5 Mart günleri yapılacak elektrik kesintileri şöyle;

AVRUPA YAKASI

4 Mart cumartesi günü

Büyükçekmece'de 10.00-17.00 saatleri arasında şu mahallelerde kesinti yapılacak: 19 MAYIS Mh., DİZDARİYE Mh., FATİH Mh., CUMHURİYET Mh., PINARTEPE Mh., ATATÜRK Mh., TÜRKOBA Mh., DİLBER 2 Sk., DOST 2 Sk., DAMLA 3 Sk., DALGIÇ 1 Sk., ESKİ ÇATALCA YOLU Cd., BAHAR 3 Sk., DEĞİRMEN YOLU Cd. ULUS Mh., İSMETPAŞA Cd., KIZAK Sk., GARAJYOLU Sk., İSTİKLAL Cd., MUSTAFA KEMAL 1 Cd., İNCE Sk., İPEK 2 Sk., İLİM Sk., MURAT ÇESME Mh., MİLLİ GÜVENLİK Sk., ZEMİN Sk., KARBEYAZ Sk., GARAJYOLU Sk., AKA Sk., YELKEN 3 Sk., GEMİCİ 1 Sk.

Güngören'de 10.00-19.00 saatleri arasında: MERKEZ Mh., MERTER Sk. ve civarı.

Bağcılar'da 08.00-18.00 saatleri arasında: DEMİRKAPI Mh., 1. Sk., 2. Sk., AKYILDIZ Sk., ALİCAN Sk., BAĞCILAR ASFALTI Cd., BEGONYA Sk., BATTAL Sk., BİLGE Sk., ÇAĞLAYAN Sk., ÇINAR Sk., EBABİL Sk., GONCA Sk., KASIMPATI Sk., MEVLANA Sk., MİNE Sk., OĞUZHAN Sk., ORKİDE Sk., PAPATYA Sk., ŞEHİTLER Sk., YONCA Sk.

Arnavutköy'de 10.00-14.00 saatleri arasında: HADIMKÖY Mh., ELVAN Sk., HADIMKÖY Cd., AYASOFYA Cd.

Bakırköy'de 10.00-13.00 saatleri arasında: ŞENLİKKÖY Mh., ADAKALE Sk., KIR Sk., KIRSERDAR Sk., MAHİRLER Sk., OTLUKBELİ Sk., SAÇI Sk., ÜLKEM Sk.,

Esenler'de 09.00-17.00 saatleri arasında: ORUÇREİS Mh., 625. Sk., 626. Sk.

5 Mart Pazar elektrik kesintisi

Arnavutköy'de 10.00-14.00 saatleri arasında: MEHMET AKİF ERSOY Mh., GÖKHAN Cd., EGEMEN Cd., ÇELEBİ Cd., AKAR Sk., KUŞTİL Sk., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., KAPTANPAŞA Sk., YÖRE Sk., VARLIK Sk., PREVEZE Sk., GÜLYÜZLÜ Sk., YILDIZLI Sk.

Beylikdüzü'nde 09.00-17.00 saatleri arasında: BEYLİKDÜZÜ OSB Mh., 14. Cd., 5. Cd., 15. Cd.

Sarıyer'de 00.00-06.00 saatleri arasında: ZEKERİYAKÖY Mh., FİLKULAĞI Sk., 4 Cd., AHLAT Sk., 3 Cd., 1.CD Cd.

Fatih'te 08.00-20.00 saatleri arasında: MİMAR KEMALETTİN Mh., MESİHPAŞA Cd., MESİHPAŞA Mh., AKSARAY Cd., LALELİ Cd., SAİTEFENDİ Sk., İHTİSAP AĞASI Sk., MESİHPAŞA Cd., GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA Cd.

Esenyurt'ta 11.00-17.00 saatleri arasında: AKÇABURGAZ Mh., 1584. Sk., 1573. Sk., 1567. Sk., GÖKEVLER Mh., 2312. Sk.

Avcılar'da 09.30-13.00 saatleri arasında: DENİZKÖŞKLER Mh., SEÇKİN Sk., ERSOY Sk., ORHAN VELİ Sk.

ANADOLU YAKASI

4 Mart cumartesi günü

Beykoz'da 10.00-14.00 saatleri arasında: MEHMET AKİF ERSOY, BUDAKDERE ÇIKMAZI

Kadıköy'de 13.00-16.00 saatleri arasında: ERENKÖY — HAYRİ EĞMEZOĞLU, KAPTAN ARİF, TELLİKAVAK, ÇELEBİ, 09.00-12.00 saatleri arasında ŞEMSETTİN GÜNALTAY, KAMİLLER, ÇOBAN YILDIZI.

Kartal'da 13.00-14.30 saatleri arasında İSTASYON, DOĞAN, YANKI, OYMAK, SARAYLI, MERDİVENLİ, ÜSKÜDAR, ÇIRAĞAN, TAVUSKUŞU, 09.00-19.00 saatleri arasında ÇAVUŞOĞLU — DAĞ, SANAYİ, BATI, FAHRİ KORUTÜRK, YÖRE, SARAY, SARAÇ, AYÇA, METAL, SARIÇİMEN, BOZTEPE, KERPİÇ, AYABAKAN, SEVİLEN, HAŞMET, BUSE, KARA, TOPÇAMLAR, KAPLAN, FISTIKAĞACI 10.00-11.30 saat aralığında KORDONBOYU — ANKARA, BELEDİYE, ÜSKÜDAR, BAYIR, ÇİLEK, SERHAT, YAN, TURHAN, BADEMLİ, ŞERİF ALİ, ÇIRÇIR, GEVREK, ÇİMENLİK, HACI ŞAKİR, DR. SADIK AHMET, ACIÇEŞME, KUYU, EGEMENLİK, HARMAN, ERALP 15.00-16.30 saat aralığında ÇAVUŞOĞLU — YAKACIK, SPOR, BARBAROS HAYRETTİNPAŞA, ÇAY, PORTAKAL, ŞEHİT ŞENOL YAZICI, NAR, AKİDE, KORU, ÖZEL, NAMIK KEMAL, ŞEHİT YASİN ÖLMEZ, LATİFE, ŞEHİT İBRAHİM KORAY, SPOR, YAKACIK, STAD, ÖZTAŞ, MERAL, CENGİZ TOPEL, KUZEY, EDEBİ, PATİKA, İTFAİYE, ŞAHABBEY, ÖZSÖĞÜT.

5 Mart Pazar günü

Tuzla'da 10.00-13.00 saatleri arasında: AYDINLI — YAVUZER, REŞİT, SADRAZAM, SÜHEYLA, EZEL, MENEKŞE, PAŞAKÖY, HAYRAT, YALIN, MELİSA, RAVZA.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı
'16 Nisan'dan sonra ipin ucu milletin elinde olacak'
Hurdalardan maket oyuncaklar yapıyor
Erdoğan: Tek bir hanımefendiye başının açık veya kapalı olmasına yorumda bulunmadım
'Hayır çıkması için hep birlikte çalışıyorlar'
'Hiçbir hak arayışı terörü meşru etmez'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Çorbacıya ateş açtılar 'Anne ben gidiyorum hakkını helal et'
Çorbacıya ateş açtılar 'Anne ben gidiyorum hakkını helal et'
Almanya'da ikinci skandal! Yine iptal ettiler
Almanya'da ikinci skandal! Yine iptal ettiler
Almanya krizinin ardından 2 ülke arasında ilk temas!
Almanya krizinin ardından 2 ülke arasında ilk temas!
Trabzonspor-Karabükspor maçı geniş özeti
Trabzonspor-Karabükspor maçı geniş özeti
Darbenin 1 numarası Akın Öztürk
Darbenin 1 numarası Akın Öztürk
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Almanya'ya sert tepki
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Almanya'ya sert tepki
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı
'16 Nisan'dan sonra ipin ucu milletin elinde olacak'
'16 Nisan'dan sonra ipin ucu milletin elinde olacak'
Hurdalardan maket oyuncaklar yapıyor
Hurdalardan maket oyuncaklar yapıyor
Erdoğan: Tek bir hanımefendiye başının açık veya kapalı olmasına yorumda bulunmadım
Erdoğan: Tek bir hanımefendiye başının açık veya kapalı olmasına yorumda bulunmadım
'Hayır çıkması için hep birlikte çalışıyorlar'
'Hayır çıkması için hep birlikte çalışıyorlar'
'Hiçbir hak arayışı terörü meşru etmez'
'Hiçbir hak arayışı terörü meşru etmez'
Süleyman Soylu: Siyasi hayatı sona erecek!
Süleyman Soylu: Siyasi hayatı sona erecek!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hiçbiriniz bizi engelleyemezsiniz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hiçbiriniz bizi engelleyemezsiniz
Bakan Avcı'dan Hollanda Başbakanı'na sert tepki
Bakan Avcı'dan Hollanda Başbakanı'na sert tepki
Fenerbahçe, Osmanlıspor'u ağırlıyor
Fenerbahçe, Osmanlıspor'u ağırlıyor
Ağrı'da FETÖ operasyonu: 21 kişi tutuklandı
Ağrı'da FETÖ operasyonu: 21 kişi tutuklandı
Yılın ilk çağla hasadı Silifke'de yapıldı
Yılın ilk çağla hasadı Silifke'de yapıldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English