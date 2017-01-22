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İstanbul'da bugün bu yollara dikkat !
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İstanbul'da bugün bu yollara dikkat !

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir Spor müsabakası nedeniyle saat 16.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir Spor müsabakası nedeniyle saat 16.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Kadıköy'de Spor Toto Süper Lig kapsamında bugün saat 19.00'da oynanacak olan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakası nedeniyle saat 16.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:
"D-100 güney yol 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geliş Üsküdar-Harem ayrımından itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ne kadar gelen güney bağlantı yolu, Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağı'ndan Bağdat Caddesi Kavşağı'na kadar olan kısım), Bağdat Caddesi (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından itibaren Kızıltoprak Recep Peker Caddesi Kavşağı'na kadar olan kısım)"


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