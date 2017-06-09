İstanbul'da bu yollara dikkat!

Ataşehir'de bulunan Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş Sampo Japan Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play Off Final müsabakası nedeniyle bugün saat 17.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ataşehir'de bulunan Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş Sampo Japan Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play Off Final müsabakası nedeniyle bugün saat 17.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ataşehir'de bulunan Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş Sampo Japan Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play Off Final müsabakası nedeniyle bugün saat 17.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Ihlamur Sokağın (Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısım) trafiğe kapatılacak.

Sarı Mimoza Sokak, Leyla Sokak, Halk Caddesinden Ihlamur Sokağa trafik akımı verilmeyecek, Halk Caddesinden gelen trafik akımı Çiğdem Sokak, Fesleğen Sokak ve Atatürk Sokağa yönlendirilecek.

Sarı Mimoza Sokaktan gelen trafik akımı Açelya Sokak ve Fulya Sokak istikametine yönlendirilecek."

