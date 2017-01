15.01.2017 10:58 İstanbul'da bir mahalle hırsız nöbetinde

İstanbul Güngören'de hırsızlıklardan bunalan Mehmet Nesih Özmen Mahallesi sakinleri, çareyi sabaha kadar nöbet tutmakta buldu. Hırsızların iş yerlerine ve apartmanlara girdiği o anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İstanbul Güngören'de hırsızlıklardan bunalan Mehmet Nesih Özmen Mahallesi sakinleri, çareyi sabaha kadar nöbet tutmakta buldu. Hırsızların iş yerlerine ve apartmanlara girdiği o anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Güngören'de son zamanlarda yaşanan hırsızlık olayları mahalleliye pes dedirtti. 1 Haftada bir çok ev ve iş yerini soyan hırsızlara karşı kendi imkanlarıyla güvenlik önlemi alan Mehmet Nesih Özmen Mahallesi sakinleri, ellerinde fenerlerle mahallede devriye atıyor. Sokak aralarını, bina boşluklarını ve kapalı yerleri didik didik arayan mahalleli, sabaha kadar uyumuyor. Her gün bir eve ve iş yerine girdiklerini ve özellikle elektronik ve ziynet eşyası çalındığını belirten mahalle sakinleri kimsenin evden çıkamadığını, gece uyuyamadıklarını ve bu nedenle kendi imkanlarıyla bir şeyler yaptıklarını belirtti.



MAHALLELİ DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Mahallede bulunan siteler camine ait lojmana da 3 gün üst üste giren hırsızlar, caminin hemen yanında bulunan çay ocağını gözüne kestirdi. İçeride bulunan tost malzemelerini bile çalan hırsızlar bununla yetinmedi. Camiye gelen cemaatin namaz aralarında vakit geçirmek için beklediği çay ocağında bulunan televizyonu çaldı. Bunun üzerine ayaklanan mahalle sakinleri geceleri kendi aralarında belirledikleri saatlerde değişmeli olarak sabaha kadar çay ocağında nöbet tutuyor. Yaklaşık 2 haftadır hırsızlık olaylarının arttığı mahallede oturan vatandaşlar hem mahallelinin hem de cami cemaatinin vakit geçirdiği çay ocağında nöbet tutuyor. Gece geç saatlerde evlere giren ve mahalleyi mesken tutan hırsızları kendi imkanlarıyla yakalamaya çalışan mahalleli biran önce bu işin son bulmasını istiyor.

Camiye ait çay ocağını 3 yıldan bu yana işleten ve kolundan engelli olan Şemsettin Tekin, "Hırsız her akşam buraya giriyor. Caminin çay bahçesine 3 akşam üst üste girdi. Hırsız elini kolunu sallayarak camiye girip çıkıyor. Camiye ait olan çay bahçesinde bulunan televizyonu çaldılar. Tost malzemesi olan kaşarlarla birlikte her şeyi götürdüler. Önceki akşam bir arabanın camını kırarak hırsızlık yapmışlar. Vatandaşın arabasını cami önünden çaldılar. Biz burada cemaat olarak sabahlara kadar bekliyoruz hırsızı yakalamak için. Hırsızı yakalayınca kime teslim edeceğiz. Kendimizce önlemler aldık. Camlara kilit taktık. Bunlardan 10 adet taksak hırsıza dayanmaz. Hiç bir şeye dokunmadan camı açarak içeri girmiş. Sihirbaz mı anlamadım. Haftanın yedi günü bu mahallede hırsızlık var. Burası camiye ait çay bahçesi. İçimden geliyor ki burayı açık bırakıp gideyim. Buradaki insanlara öyle bir güvenim var. Ama sabah bir geliyorsun ki içeri hırsız girmiş. Sadaka kutusunu çalmış" dedi.



"MAHALLEDE DEVRİYE ATMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ"

10 günü aşkın süredir mahalleyi mesken tutan hırsızlardan şikayetçi olan mahalle sakini Ferhat Kale, "10 günü aşkındır hırsızlar mahalleye dadanmış durumda. Mahallemiz Güngören'in en elit mahallelerinden birisidir. Bu nedenle hırsızların istilası altında. Yakın bir tarihte bir mağazaya 3 defa girildi. Yine buradaki bir sokakta bulunan bir apartmanda oturan daire sakini hırsızların mağduru oldu. Dünde sabaha karşı ağabeyimin evine girildi. Biz 2 kişilik bir hırsız ekibi tespit ettik. Kamera kayıtlarını alıp polise bildirdik. Biz de insanlar mahallemizin sahipsiz olmadığını görsün diye mümkün mertebe kalabalık grup halinde, gücümüzün yettiğince mahallede devriye atmaya özen gösteriyoruz. Mahallemizde böyle bir durum var. Kendimiz sahip çıkalım diyerek bu görevi üstlendik" şeklinde konuştu.

Hırsızların mesken tuttuğu mahallede oturan Çetin Kale Apartmanı site yöneticisi Serhat Kale, oturduğu dairede kendi imkanlarıyla önlem aldı. Kapının arka kısmına sehpaları üst üste koyan Kale, sehpaların üzerine de tepsi koydu.



ÇOCUKLARIN GECE UYUYAMAMASI BİZİ TEDİRGİN EDİYOR

Son zamanlarda mahallede cirit atan hırsızlardan rahatsız olan Kale yaptığı açıklamada, "Mahallemizde hırsızların sayısı olabildiğince arttı. Artık evlere girmeye başladılar. Arabaların camlarını kırarak hırsızlık yapıyorlar. Özellikle tekstil dükkanlarına girerek tekstil ürünleri alıyorlar. Dün akşam ağabeylerimin oturduğu daireye hırsız girdi. Bizde artık korkmaya başladık. Çocuklar artık tek başına yatamaz oldu. Ben binanın yöneticisiyim. Apartman sakinleri olarak kendi aramızda kararlar alarak binanın dış kapısını gece yarısından itibaren kilitleme kararı aldık. Gece 12.00'dan sonra anahtarı olmayan kapıdan giremeyecek. Önlem almak da yetmiyor. Biz kendimiz böyle bir şey düşündük. Kapıya çay tepsilerini koyarak, bilmediğiniz bir kişi kapıdan girmeye çalıştığı zaman tepsi yere düşerek ses yapıyor. Sesten sonra hem hırsızın korkup kaçmasına, hem de bizim uyanmamızı sağlıyor. Akşamları mahalle sakinleri olarak nöbet tutmaya başladık. Ellerimizde el fenerleri ile çıkıp sokakları dolaşıyoruz. Kamera var ama hırsızlar yüzlerini kapatıyor. Zor durumdayız. Özellikle çocukların gece uyuyamaması bizi tedirgin ediyor. Kendi odasında uyamıyor, benim yanıma gelip uyuyor. Hırsızların karda kışta bizi sokakta dolaştırmaması için devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.

(Selim Bayraktar / İHA)