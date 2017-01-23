İstanbul'da bir kişi aracında intihar etti

İstanbul Silivri'de bir erkek şahıs aracının içinde pompalı tüfekle kendini vurarak intihar etti.

İstanbul Silivri'de bir erkek şahıs aracının içinde pompalı tüfekle kendini vurarak intihar etti.

Olay, sabah saatlerinde Silivri İnönü Caddesi Hamam Sauna mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar ön camı kırık bir araçta kanlar içinde bulunan bir şahsın hareketsiz yattığını fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde şahsın araç içerisinde pompalı tüfekle intihar ettiği ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek şahsın cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili olarak ve şahsın kimliğinin tespiti için araştırmalar devam ederken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Yusuf Eker / İHA)