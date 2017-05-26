İstanbul'da bir hafriyat kamyonu terör daha

Alibeyköy'de hafriyat kamyonu önce bir araca çarptı, ardından da çocuk parkına dalarak metrelerce sürüklendi. Yaşanan bu dehşet dolu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Alibeyköy'de hafriyat kamyonu önce bir araca çarptı, ardından da çocuk parkına dalarak metrelerce sürüklendi. Yaşanan bu dehşet dolu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay; Eyüp Alibeyköy'de dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak arasından yokuş aşağı hızla inen kamyon frenleri tutmadı ve direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü hızla caddeye girince önce bir araca çarptı ve duramayarak çocuk parkına daldı. Parka giren kamyon metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kamyon sürücüsü ve çarptığı aracın sürücüsüne ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücüler daha sonra hastaneye kaldırıldı.



YAŞANAN DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde caddeden otobüs geçiyor hemen ardından hızla caddeye dalan kamyon, yoldan geçen araca çarpıyor ve parka giriyor. Otobüsün saniyelerle kazadan kurtulması ve o esnada boş olması olası bir faciayı önledi.

Kaza sırasında olay yerinde bulunan Nasır Özen isimli bir vatandaş, "Kazadan kısa süre önce başka bir kamyon çok hızlı geçti buradan ve burada müşteriyle tartıştı. Onun hemen ardından bu kamyon hızlı bir şekilde tozu dumana katarak buradan geçti ve aşağıda arabaya vurdu çok hızlıydı. Kamyonlar hep böyle, orada çocuklar vardı. Beş dakika arayla çocuklar kurtardı. Bu kaza Pazar günü olsaydı daha büyük facia olurdu çünkü en az elli kişi ölürdü. Geçen hafta burada en az 500 kişi vardı" dedi.

(Volkan Kayalar/İHA)