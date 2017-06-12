İstanbul'da 'binbir surat' dilenci kamerada

İstanbul'da kılık değiştirerek kimi zaman insanlara duygu sömürüsü yaparak dilenen, kimi zamanda takım elbise giyerek Taksim'de dolaşan 'binbir surat' dilenci kameralara yakalandı. Dilencinin topladığı paralarla bir markette alkol içmesi ise yine kameralara yansıdı.

İstanbul'da kılık değiştirerek kimi zaman insanlara duygu sömürüsü yaparak dilenen, kimi zamanda takım elbise giyerek Taksim'de dolaşan "binbir surat" dilenci kameralara yakalandı. Dilencinin topladığı paralarla bir markette alkol içmesi ise yine kameralara yansıdı.

İstanbul Şişli'deki metro girişinde kılık değiştirdikten sonra insanların duygularını sömüren dilenci, Taksim'de takım elbiseyle kameralara yakalandı. Binbir surat dilenci önce eski bir kıyafet giyerek elinde bastonuyla metro girişinde dilendi. Buradan topladığı paralarla Taksim'e giden dilenci, kılık değiştirerek takım elbise giydi. Beyoğlu sokaklarında bu şekilde dolaşan dilenci, bir de intihara teşebbüs eden bir vatandaşı ikna etmeye çalıştı. Topladığı paralarla bir markette alkol tüketen dilencinin tüm bu yaptıkları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

