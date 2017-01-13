13.01.2017 19:04 İstanbul'da bina çöktü: 2 ölü, 5 yaralı

İstanbul Zeytinburnu'nda 7 katlı boş bir bina yoldan geçenlerin üzerine çöktü. Olayda biri çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. İstanbul Zeytinburnu'nda 7 katlı boş bir bina yoldan geçenlerin üzerine çöktü. Olayda biri çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Zeytinburnu'nda 7 katlı boş bir bina büyük bir gürültüyle çöktü. Kentsel dönüşüm kapsamında 2015 yılında boşaltılan binanın çökmesiyle ortalık savaş alınan döndü. Göz gözü görmedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Binanın enkazı altında kalanlar vardı. Enkazdan biri çocuk iki kişinin cesedi çıkarıldı. 5 yaralı da hastaneye kaldırıldı. Çökme nedeniyle zarar gören diğer binalar ise tedbir amaçlı boşaltılırken, binanın daire sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle bir yıldır yıkılamadığı öğrenildi.



