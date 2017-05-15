İstanbul'da bıçaklı kavga: 1 ölü

İstanbul Sultangazi'de iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

İstanbul Sultangazi'de iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Sultangazi, İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 23.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi, 85. Sokak üzerinde Afgan uyruklu kişilerle mahallenin gençleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında kavga çıkarken çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etmek istedi. Kavga sesleri üzerine evinden çıkarak aşağıya inen Ramazan Şahin isimli vatandaş kavgayı ayırmak istedi. Bu esnada Ramazan Şahin nereden geldiği belli olmayan bıçak darbesi alarak yere yığıldı. Ramazan Şahin'in kanlar içinde yere yığıldığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan Şahin'i çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ramazan Şahin'in hayatını kaybettiğini öğrenen mahalle sakinleriyle Afgan uyruklu kişiler arasında gerginlik artarak devam etti. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine gelerek çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından bölgede bulunan Afgan uyruklu kişiler zırhlı araçlarla olay yerinden uzaklaştırıldı. Yabancı uyruklu kişilerin tahliyesi sırasında öfkeli kalabalığı dağıtmak isteyen ekiplerin havaya ateş açtığı görüldü.

Hayatını kaybeden Ramazan Şahin'in kavgayı ayırmak istediği sırada bıçaklandığını ifade eden bir vatandaş,' Olay bu gece 23.00 sıralarında Afgan ve Suriye uyruklu kişilerin mahalledeki çocuklarla kavga etmesi sonucunda meydana geliyor. Ramazan Şahin, evinde otururken gürültüye aşağıya iniyor. Mahallenin gençlerinin kavga ettiğini görünce ayırmaya çalışıyor. Bir Afgan tarafından kalbinden bıçaklanıyor. Hastaneye kaldırılıyor ancak yaşamını yitiriyor. Şuanda savcı içerde inceleme yapıyor' şeklinde konuştu.

Kavganın mahallede bulunan bir kadına laf atma sonucunda çıktığını iddia eden Mehmet Salih Arslan,' Biz kendi hayatımızdan ziyade çoluk çocuğumuzun geleceğini düşünür olduk. Hafta sonları dâhil dışarı çıkamıyoruz. 50'şer 100'er kişilik gruplar halinde gezerek bizim yaşam alanlarımızı daraltıyorlar. Yetkililerden bu konu hakkında bir çözüm istiyoruz. Biz yarın cenazeden sonra demokratik hakkımız olan yürüyüş hakkını kullanacağız' diyerek yaşanan olaya tepki gösterdi.

İsmetpaşa Mahallesi'nde polisin güvenlik önlemi sürüyor.

(Oğuzcan Yazar / İHA)