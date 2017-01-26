İstanbul'da beyaz örtü havadan görüntülendi

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı şehri beyaz örtüyle kaplarken, doyumsuz manzara havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı şehri beyaz örtüyle kaplarken, doyumsuz manzara havadan görüntülendi.

İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. İstanbul'da kar olumsuzluğa sebep olmazken, seyrine doyum olmayan görüntüler ortaya çıkardı. Beyaz örtü özellikle Çamlıca'yı tamamen kapladı. İhlas Haber Ajansı tarafından havadan çekilen görüntülerde özellikle İstanbul Boğazı ve çevresinin bembeyaz olduğu gözlendi.

