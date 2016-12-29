29.12.2016 19:37 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Beylikdüzü'nde yoğun bir şekilde yağan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kısa sürede üst geçitler kar tutarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tuzlama yapılmaması nedeniyle vatandaşlar inerken parmaklıklara tutunmak zorunda kaldı.

Vatandaşlar merdivenlerin tuzlanmadığından dolayı kaydıklarını dile getirirken yağış nedeniyle trafiğin neredeyse durma noktasına geldiği görüldü.

(Volkan Kayalar /İHA)

