İstanbul'da bazı yolları su bastı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yolları su bastı, kanalizasyonlar taştı. Su basan yollarda trafik durma noktasına gelirken sürücüler zor anlar yaşadı.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yolları su bastı, kanalizasyonlar taştı. Su basan yollarda trafik durma noktasına gelirken sürücüler zor anlar yaşadı. İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Şehri bir çok ilçesini etkisi altına alan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı ilçelerde yolları su basarken kanalizasyonlar taştı. Trafik durma noktasına gelirken sürücüler zor anlar yaşadı.
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