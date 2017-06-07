İstanbul'da banka soygunu girişimi

İstanbul Bağcılar'da bir banka soygunu girişimi yaşandı. Olayda 1 çalışanı silahla yaralayan soyguncu, olay yerine yakın bir yerde taksi içerisinde ölü bulundu.

İstanbul Bağcılar'da bir banka soygunu girişimi yaşandı. Olayda 1 çalışanı silahla yaralayan soyguncu, olay yerine yakın bir yerde taksi içerisinde ölü bulundu.

Olay sabah saatlerinde Bağcılar'da meydana geldi. Adının M.Ç. olduğu öğrenilen şüpheli elindeki silah ile bankayı soymaya geldi. Soyguna karşı konulmasının ardından başarılı olamayan M.Ç. elindeki silahı ateşledi. Bir banka çalışanını yaralayan şüpheli ardından olay yerinden kaçtı. Kaçan M.Ç.'nin izini süren polis ekipleri, olay yerine yakın Bağcılar İnönü Mahallesi 361 sokakta sürücüsü olduğu düşünülen taksisinin içerisinde ölü bulundu. Kafasından silah ile ağır yaralanarak ölen şüphelinin intihar ettiği düşünülüyor.

(Volkan Kayalar / İHA)