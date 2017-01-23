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İstanbul'da 'bakım çalışması' trafiği
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İstanbul'da 'bakım çalışması' trafiği

Küçükçekmece E-5 yanyolu üzerinde elektrik hatlarında yapılan çalışmalar yüzünden oluşan trafik, havadan drone ile görüntülendi.

Küçükçekmece E-5 yanyolu üzerinde elektrik hatlarında yapılan çalışmalar yüzünden oluşan trafik, havadan drone ile görüntülendi.
Küçükçekmece E-5 yanyol üzerinde TEİAŞ tarafından yapılan elektrik hatları bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla yol tek şeride düştü. Sabah saatlerinden itibaren tek şeridin kullanıldığı yolda araç sürücüleri mahsur kaldı. Trafikte saatlerce mahsur kalan ve uzun kuyruklar oluşturan araçlar havadan drone ile görüntülendi. Kilometrelerce uzayan trafikte kalan araç sürücüleri ise durumdan şikayetçi oldu. Yola konulan uyarı levhalarında ise, çalışmaların 10.00 - 19.00 saatleri arasında yapılacağı ve bu nedenle yan yolun kapalı olacağı belirtildi. Sürücüler levhalar aracılığıyla E-5'i kullanmaları yönünde uyarıldı.

SÜRÜCÜLER DURUMDAN ŞİKAYETÇİ
3 saattir trafikte olduğuna dikkat çeken Resul Demirci, "Esenyurt'tan Avcılar'a kadar geldim. Yaklaşık 3 saattir trafiğin içerisindeyiz. Normalde trafik her gün böyle olmuyordu, trafik çalışması yapılıyor. Okulların tatil olmasına rağmen enteresan bir durum. Trafik olmaz zannediyordum ancak ne çalışması var ondan bile haberimiz yok. Perişan oluyor millet bu şekilde, pazartesi günü bir işimiz vardı ama 3 saattir yoldayız ne yazık ki" ifadelerini kullandı.
Başakşehir'den yola çıkan Mustafa Yılmaz ise, "Başakşehir'den geliyorum yol çalışması yapmışlar, yarım saattir yoldayım. Ben de askerliğimi tecil ettirmek için askeriyeye gelmiştim ancak hala trafikten dolayı yoldayım" dedi.
(Ahmet Faruk Sarıkoç - Harun Basat / İHA)


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