İstanbul'da askerlere yönelik ilk dava başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 15 Temmuz darbe girişiminde işgal edilmesine ilişkin haklarında dava açılan 28'i rütbeli, 62 askerin yargılanmasına başlandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 15 Temmuz darbe girişiminde işgal edilmesine ilişkin haklarında dava açılan 28'i rütbeli, 62 askerin yargılanmasına başlandı. Darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işgal edilmesine ilişkin İstanbul 23'üncü ağır Ceza Mahkemesi'nde 28'i tutuklu, 62 asker hakkında açılan ilk davanın görülmesine başlandı. İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla Silivri Ceza İnfaz Kurumu Duruşma Salonu'nda görülen duruşmada, 28 tutuklu rütbeli asker hazır edilirken, 14 tutuksuz sanık ve avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşmada sanıkların kimlik tespitleri yapılıyor. (Başak Akbulut - Mehmet Başa / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.