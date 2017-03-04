İstanbul'da asayiş uygulaması

İstanbul Sancaktepe'de, helikopter destekli geniş çaplı bir asayiş uygulama gerçekleştirildi.

İstanbul Sancaktepe'de, helikopter destekli geniş çaplı bir asayiş uygulama gerçekleştirildi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Narkotik Şube polisleri ve narkotimler ile beraber ilçede helikopter destekli bir uygulama gerçekleştirdi. Başta ilçe merkezinde bulunan Demokrasi Caddesi ve çevresi olmak üzere gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş uygulamasında yaklaşık 2 bin kişiye GBT kontrolü yapıldı. Uygulama kapsamında eğitimli uzman köpeklerle kafeler ve işyerlerine arama yapan ekipler buralarda bulunan kişilerin üstlerini aradı.

Eğitimli köpeklerle iş yerlerinde uyuşturucu madde arayan ekipler uygulama sırasında bazı iş yerlerine kapalı yerde sigara içmekten cezai işlem uyguladı. İlçe genelinde çok sayıda polisle gerçekleştirilen uygulamaya bir polis helikopteri de havadan destek verdi.

Uygulama sırasında kaçak sigara satan bir şahsa yasal işlem uygulayarak sigaraları toplayan ekipler bazı kafelerdeki yasadışı oyun makinalarına da el koydu. Polis uygulamasının gece saat 23.00'a kadar süreceği kaydedildi.

(Metin Başar / İHA)