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İstanbul'da 'aracımın aynasını kırdın' kavgası: 3 yaralı
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İstanbul'da 'aracımın aynasını kırdın' kavgası: 3 yaralı

Ümraniye'de hurdacıların aracının aynasını kırdığını iddia eden bir şahıs pompalı tabir edilen silah ile 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Ümraniye'de hurdacıların aracının aynasını kırdığını iddia eden bir şahıs pompalı tabir edilen silah ile 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Olay, Ümraniye Esenşehir'de saat 20.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir depoda çalışan hurdacılar, çalışırken dükkanları önünde bulunan bir aracın aynasını kırdı. Olay sonrası aracın sahibi ve hurdacılar arasında çıkan tartışma kısa zamanda kavgaya dönüştü. Araç sahibinin kullandığı pompalı tüfekten çıkan saçmalar 3 kişiye isabet etti. Yaralanan 1'i ağır toplam 3 kişi olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar sonrası gelen polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi alarak soruşturma başlattı.
Öte yandan, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili olduğu söylenen 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
(Metin Başar /İHA)

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