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İstanbul'da araç kundakçısı 7 kişi yakalandı
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İstanbul'da araç kundakçısı 7 kişi yakalandı

İstanbul'da araç kundakladıkları iddia edilen terör örgütü PKK yanlısı 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da araç kundakladıkları iddia edilen terör örgütü PKK yanlısı 7 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'daki araç kundaklama olaylarına karşı etkin önlem alma yoluna giden İstanbul Polisi, Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şube birimlerinin çalışmalarıyla eylemcilere dönük operasyon başlatıldı. Sabaha karşı Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde birçok adrese eş zamanlı baskınlar düzenleyen polis, daha önce pek çok araç ve iş yeri kundaklama olaylarına karıştıkları belirlenen PKK/KCK üyesi 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
(Sadık Kahraman / İHA)

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