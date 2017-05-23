İstanbul'da altyapı çalışmalarında göçük: 1 yaralı

İstanbul Ümraniye'de altyapı çalışmaları sırasında yaşanan göçükte 1 işçi yaralandı.

İstanbul Ümraniye'de altyapı çalışmaları sırasında yaşanan göçükte 1 işçi yaralandı.

Ümraniye'de, İstiklal Mahallesi Tabip Sokak içerisinde yapılan altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçük sırasında kanalizasyon borularının döşendiği çukurda bulunan Sait Çam, ağır yaralandı. Çam aynı sokak içerisinde bulunan özel bir hastaneye taşınarak ilk müdahalesi burada yapıldı. Talihsiz işçi daha sonra ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan olay nedeni ile polis olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Polisin çalışmaları sırasında kazada yaralanan işçinin arkadaşlarının da ağladıkları görüldü.

(Mustafa Esen - Metin Başar / İHA)