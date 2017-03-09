İstanbul'da 9 adrese uyuşturucu baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bağcılar ve Bayrampaşa ilçelerinde 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bağcılar ve Bayrampaşa ilçelerinde 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bağcılar ve Bayrampaşa ilçelerinde 9 adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat ekipleri ve çok sayıda polis destek verdi. Demirkapı Mahallesi 1663 Sokak'ta 4 katlı bir binanın 3. katında bir daireye giren ekipler burada arama yaptı. Aramalar sırasında polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yapılan operasyonda gözaltı hakkında bilgi verilmezken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. (Murat Solak/İHA)
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