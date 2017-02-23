İstanbul'da 76 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
İstanbul'da 76 bin paket kaçak sigaranın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.
İstanbul'da 76 bin paket kaçak sigaranın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenler'de bir iş yerinde kaçak sigara depolandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adresi takibe alan polis ekipleri, depodan kaçak sigara sevkiyatı yapıldığı esnada operasyon düzenledi. Operasyonda, depoda ve otomobilde 76 bin 570 paket kaçak sigara ele geçirilirken, H.D. ve R.Ç. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.
OPERASYON ANI KAMERADA Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin depodaki koliler içerisinde bulunan kaçak sigaralara el koydukları görülüyor. Öte yandan, şüpheliler hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. (Tugay Saday/İHA)
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