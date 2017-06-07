İstanbul'da 60 adrese FETÖ Operasyonu

İstanbul genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik 60 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

İstanbul genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik 60 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü' ne bağlı ekipler FETÖ/PDY'ye yönelik kent genelinde 60 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Polis ekipleri belirlenen adreslerde aramalar gerçekleştirerek birçok kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan yerleşkesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(Murat Solak / İHA)