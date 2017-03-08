İstanbul'da 500 bin dolarlık sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri Bahçelievler'de bir sahte parfüm deposuna operasyon düzenlendi. Baskında piyasa değeri yaklaşık 500 bin dolar olan 70 bin şişe parfüm ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri Bahçelievler'de bir sahte parfüm deposuna operasyon düzenlendi. Baskında piyasa değeri yaklaşık 500 bin dolar olan 70 bin şişe parfüm ele geçirildi.

Bahçelievler'de bir depoda sahte parfüm imal edildiği bilgisine ulaşan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında operasyon için harekete geçen ekipler, bu sabah Bahçelievler'deki depoyu bastı. Yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 500 bin dolar olan 70 bin şişe parfüm ele geçirildi. Söz konusu parfümlerin iç piyasanın yanı sıra Balkan ve Arap ülkelerine ihraç edilmek üzere hazırlandığı belirtildi.

Sahte parfümlerin sayımını yapan bir polis memuru, "Vatandaşlara orijinal diye satılan parfümler. Birçoğu içerisinde sağlığa zararlı ürünler kullanılıyor. İçerisinde bulunduğu şişeyle bile bir iki ay sona zarar vermeye başlıyor. Vücutta çeşitli alerjilere sebep olabiliyor. Sağlık açısından çok zararlı. Kutulardan barkodlara kadar birebir yapılıyor. Maalesef vatandaşımıza satılıyor" ifadelerini kullandı.

Operasyona katılan bilirkişi Mustafa Dal ise "Bu ürünlerin hiçbirisinin asılları Türkiye'de üretilmiyor. Sahtelerinin de ne ruhsatı, ne imalatla ilgili bir fatura, lisans hiçbir şey yok. Dolayısıyla bunun hem dermotolojik, hem birçok şeye zararlı olduğu muhtemel. Ne kullanıldığı bilinmiyor. Sadece bir konu var, yaklaşık bir koku" dedi.

Sahte parfümlerin sağlık yönünden de ciddi riskler taşıdığını vurgulayan Dal, bu parfümleri 20-30 liraya mal etmenin mümkün olmadığının altını çizdi.

Depoya komşu bir vatandaş ise "Parfüm kokuları falan hissetmedim. Hiç şüphelenmedik. Koliler gelip gidiyordu ama ne olduğunu bilmiyorduk" ifadelerini kullandı.

