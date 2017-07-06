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İstanbul'da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu:11 gözaltı
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İstanbul'da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu:11 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik başta olmak üzere Anadolu yakasındaki dört ilçede yaptığı eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik başta olmak üzere Anadolu yakasındaki dört ilçede yaptığı eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sabah saat 04.30 sıralarında eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yanı sıra çok sayıda sivil ekiplerin de destek verdiği operasyonda Pendik başta olmak üzere Anadolu yakasındaki dört ilçede 15 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Kartal, Pendik, Ümraniye ve Tuzla ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 20 kilogram esrar maddesi (skunk), 720 gram civarında Kokain, 34 adet Extacy hap, 4 adet farklı çaplarda tabanca, bu tabancalara ait 8 adet şarjör, farklı çaplarda toplam 180 adet fişek, 2 adet sahte olduğu değerlendirilen nüfus cüzdanı, 2 adet pompalı tüfek, toplam Bin TL sahte para ele geçirilerek ele geçirildi.
Operasyon kapsamında aranan 10 şahıstan 9'u yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca baskınlarda, farklı konulardan polis tarafından araması bulunan 2 şahısta yakalanarak gözaltına alındı.

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