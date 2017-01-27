İstanbul'da 3 milyon dolarlık tarihi eser operasyonu

İstanbul Beylikdüzü'nde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon dolar olan 5 adet altın sikke ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Beylikdüzü'nde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon dolar olan 5 adet altın sikke ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Ürdün uyruklu A.Z. (59) ile M.Z. (19) isimli 2 şüphelinin, 1 adet Muvahhidun, 3 adet Abbasi ve 1 adet Fatımi dönemlerine ait sikkeyi satmaya çalıştığını belirledi. Yapılan takiplerin ardından 25 Ocak tarihinde Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonla tarihi eserler ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon olduğu öğrenilen tarihi eserler yapılan incelemelerin ardından müzeye teslim edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(Tugay Saday/İHA)