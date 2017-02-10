10.02.2017 12:31 İstanbul'da 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul'da akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon anı kameraya yansıdı. İstanbul'da akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir tanker içerisinde kaçak akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Mahmutbey Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yolunda seyir halindeyken tespit edilen araç güvenli alana çekildi. Araçta yapılan incelemelerde 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, araç şoförü Y.B. gözaltına alındı.

Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ekiplerin güvenli alana çekilen araçta yapılan incelemeleri görülüyor.

(Tugay Saday/İHA)

