İstanbul'da 24 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi
İstanbul polisi, üç farklı ilde bir çok hırsızlık suçuna karışan 24 kişilik çeteyi çökertti.
İstanbul polisi, üç farklı ilde bir çok hırsızlık suçuna karışan 24 kişilik çeteyi çökertti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 üyesi daha önce yakalanan çetenin, son işlerinde 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyası çalan 6'sı çocuk 18 şüpheli, bu sabah emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (Mehmet Başa - Sadık Kahraman/İHA)
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