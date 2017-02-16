İstanbul'da 220 bin TL'lik korsan kitap operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa'da bir adrese yaptıkları baskında piyasa değeri 220 bin civarında olan 9 bin adet bandrolsüz kitap ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa'da bir adrese yaptıkları baskında piyasa değeri 220 bin civarında olan 9 bin adet bandrolsüz kitap ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, Bayrampaşa'da Hüner Sokak'da bir adrese baskın yaptı. Yapılan baskında çok sayıda korsan kitap ele geçirildi.

Aralarında ünlü yazarların kitaplarınında bulunduğu ve piyasa değeri yaklaşık 220 bin TL olduğu öğrenilen 9 bin adet bandrolsüz kitap el konuldu. Korsan kitapların ele geçirildiği mekana, otomatik kepenk yapıldığı ve ev süsü verildiği gözlendi.

(Mehmet Altunışık / İHA)