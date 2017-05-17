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İstanbul'da 2 milyon TL'lik kaçak sigara ele geçirildi
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İstanbul'da 2 milyon TL'lik kaçak sigara ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Sarıyer'de kaçak sigara operasyonu düzenledi. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL değerinde kaçak sigara ele geçirilirken 19 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Sarıyer'de kaçak sigara operasyonu düzenledi. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL değerinde kaçak sigara ele geçirilirken 19 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyona Deniz Polisi de destek verdi. Karadeniz açıklarında deniz yoluyla sigara kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler bu sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Şüphelilerin deniz yoluyla getirdikleri kaçak sigaraları Sarıyer, Kireçburnu sahilinde bulunan bir iskelede kamyona aktardıkları sırada ekipler harekete geçti. Kaçak sigaraları kamyona yükleyen 19 kişi suçüstünde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda teknede 2 milyon TL değerinde kaçak sigaranın bulunduğu tespit edildi.
- Teknik ve fiziki takibe alınan tekne için sevkiyat anını beklendi
Ekiplerin sigara kaçakçılığı yaptığı belirlenen tekneyi yaklaşık 1 aydır teknik ve fiziki takibe aldığı belirtildi. Bu takip sonucunda şüphelilerin bu sabaha karşı sevkiyat yapacağının ortaya çıkmasının ardından ekipler operasyon kararı verdi. Karar verilmesinin ardından deniz polisi ekipleri tarafından çevrilen tekneye girilerek operasyon yapıldı.
Sigara kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan aralarında yabancı uyruklu şahıslarında olduğu 19 kişi ifadeleri alınmak üzere Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ele geçirilen kaçak sigaraların imha edileceği öğrenildi.
(Oğuzcan Yazar/İHA)

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